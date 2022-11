Bullen wollen im CHL-Hit gegen Rögle überraschen

Der EC Salzburg hat in der Champions Hockey League eine schier übermächtige Aufgabe vor sich. Im Achtelfinale trifft Österreichs Meister auf Titelverteidiger Rögle BK, das Hinspiel bestreiten die "Red Bulls" am Dienstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) zu Hause.

Die Schweden scheinen vor dem Duell mit Salzburg in der heimischen Liga zwar nicht unter den Top-Teams auf, davon täuschen lassen sollte man sich aber nicht. Mit Rögle ist auch Marco Kasper in der Eisarena zu sehen.

Der 18-jährige Stürmer wurde im Juli vom NHL-Club Detroit Red Wings gedraftet. Bei Rögle soll der Kärntner vor der Übersiedlung nach Nordamerika noch Feinschliff erhalten. Die bisherige Saison verläuft für den Club aus der südschwedischen Stadt Ängelholm noch nicht ganz nach Plan. In der schwedischen SHL liegt Rögle aktuell nur auf Rang 12. Kasper hält nach 16 Einsätzen bei drei Toren und sieben Assists. Die Bilanz von Rögle in der CHL lässt bei sechs Siegen in sechs Spielen hingegen nichts zu wünschen übrig. Da hält Kasper bei drei Toren und vier Assists.

© GEPA ×

Bullen wittern Chance gegen haushohen Favoriten

Für Peter Schneider ändert sich an der Ausgangslage nur wenig. Die Außenseiterrolle interpretiert Salzburgs Topscorer offensiv. "Wir wissen, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Wir wissen aber auch, was wir können. Wir können sie ärgern und wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir auch gegen sie eine Chance", sagte Schneider. Der 31-Jährige will mit seinem Team dagegenhalten. Den Zuschauern soll etwas geboten werden. "Ein Spiel auf diesem Niveau bekommt man in Österreich sonst kaum zu sehen, wenn so ein Gegner kommt, und das sollte jeder Eishockeyfan genießen."

Salzburg schaffte im Unterschied zum Gegner erst am sechsten Spieltag den Aufstieg. Zum fünften Mal geht es ins Achtelfinale der CHL, am erfolgreichsten war der Club 2018/19 beim Vorstoß ins Halbfinale. Head Coach Matt McIlvane kann aus der Reihe der Routiniers wieder auf Thomas Raffl zurückgreifen, der nach eineinhalb Monaten Verletzungspause sein Comeback gibt. "Wir haben einen gesunden Respekt", sagte Raffl. "Aber in 60 Minuten Eishockey ist immer alles möglich." Weiter fehlen werden Ty Loney und Troy Bourke, Lucas Thaler zog sich beim Nationalteam eine Oberkörperverletzung zu und muss ebenfalls passen.

Für die Salzburger geht es darum, die Ausgangslage vor dem Rückspiel eine Woche später (22. November) in Schweden einigermaßen offen zu halten. Chefcoach von Rögle ist Cam Abbott (39). Er spielte 2009/10 beim schwedischen Club Lulea mit Raffl zusammen. Abbott gab an, den Gegner ausreichend studiert zu haben. "Sie spielen gutes Hockey, und ich kenne ihren Trainer", sagte der Kanadier vor der Reise nach Österreich. "Wir bereiten uns auf zwei harte Spiele vor."