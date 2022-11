Capitals schießen Bullen im Hit eiskalt ab

Die spusu Vienna Capitals zeigen gegen Meister Red Bull Salzburg eine starke Leistung und feiern einen verdienten 3:0-Erfolg.

„Das war ein ganz wichtig Sieg für uns“, freute sich Vienna-Capitals-Coach Barr nach der Schlusssirene - und ein hart erkämpfter. Sowohl die Wiener als auch die Salzburger mussten im großen Schlagerspiel auf je sieben Spieler verzichten. Den Bullen gelang der besser Start, das vermeintliche 0:1 durch Genoway zählte aber nicht, da der Puck kurz nach der Pausensirene über die Linie ging.

Im zweiten Abschnitt spielten die Wiener groß auf und den amtierenden Meister phasenweise an die Wand. „Da waren wir fantastisch“, lobte Barr seine Schützlinge. Noch dazu nützten die Caps ihre Überlegenheit: Antal (22.) und Zimmer (34.) stellen auf 2:0. Jetzt wurden die Bullen wieder aktiver, kamen auch zu guten Möglichkeiten. Doch entweder rettete für die Wiener Goalie Starkbaum (erstes Saison-Shutout) oder die Stange. Auch die Schlussoffensive (unter anderem eine 3:6-Unterzahl) überstanden die Hausherren und Bradley traf noch zum 3:0-Endstand ins leere Tor (60.).

„Großes Lob ans Team, für die Fans war das sicher ein Spaß. Starkbaum war unser Fels. Viele junge Spieler mussten in SItuationen agieren, die sich nicht gewohnt sind und sie haben das gut gemeistert. Das war gut zu sehen“, meinte Barr. Bereits am Sonntag (16.30) geht es für die Wiener auswärts in Graz weiter.