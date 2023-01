Capitals siegen bei Gratton-Rückkehr

Die spusu Vienna Capitals feiern vor ausverkaufter Halle einen verdienten 4:1-Erfolg über den KAC. Ex-Kapitän Benoit Gratton wurde von den Fans bei seiner Rückkehr gefeiert.

Er stand zwar nicht am Eis und kam trotzdem ins Schwitzen: Benoit Gratton musste bei seiner Rückkehr nach Wien unzählige Autogramm- und Foto-Wünsche erfüllen. „Ich kann es noch immer nicht glauben, dass ich wieder hier bin. Ich habe so viele gute Erinnerungen an meine Zeit in Wien“, sagte der Ex-Kapitän, der von 2008 bis 2014 das Tikot der Wiener trug.

© Leo Vymlatil Benoit Gratton wurde bei seiner Rückkehr gefeiert. ×

Dann bekam er auch noch einen Sieg zu sehen. Die Caps setzten sich im Hit gegen den KAC vor ausverkaufter Halle (7.022 Fans) mit 4:1durch. „Das habe ich mir natürlich erwartet“, scherzte Gratton und fügte hinzu: "Siege gegen den KAC fühlen sich immer gut an, ich mochte den KAC nie. Das sind spezielle Spiele mit einer speziellen Atmosphäre." Der 46-Jährige ist mittlerweile Coach, trainiert unter anderem das U-20-Team Cheminots de Saint-Jérôme, mit dem er nun zwei Spiele gegen die U-20-Mannschaft der Caps bestreiten wird. "Vielleicht komme ich ja irgendwann in einer Funktion zurück nach Wien", meinte Gratton.

© oe24/Pfeifer Benoit Gratton nimmt sich bei seiner Wien-Rückkehr viel Zeit für die Fans.

© oe24/Pfeifer Auch die Capitals-Stars Rafael Rotter und Niki Hartl freuen sich über das Wiedersehen mit Ex-Kapitän Benoit Gratton.

Matt Bradley (15./PP2, 55./SH/EN), Alex Wall (44.) und Max Zimmer (51./PP) trafen für die Wiener, Manuel Ganahl gelang für die Klagenfurter der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (34.). "Die Special Teams haben eine große Rolle gespielt. Wir haben zwei Powerplay-Tore erzielt und unser Unterzahl-Spiel war sehr gut. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel, es hat viel Spaß gemacht", sagte Caps-Coach Dave Barr nach dem ersten Saisonsieg über den KAC. Sein Gegenüber, Petri Matikainen, war hingegen alles andere als glücklich: "Ich bin enttäuscht wie wir gespielt haben. Wien war viel besser."