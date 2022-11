Capitals beenden Pleitenserie bei Leader Bozen – 5:3

Der HCB verlor in Bozen gegen die Vienna Capitals mit 3:5 (1:1,1:2,1:2), womit die Wiener nach zuletzt drei Niederlagen wieder den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schafften.

Der HC Innsbruck hat in der ICE-Eishockeyliga nach Punkten zum Tabellenführer HCB Südtirol aufgeschlossen. Die Tiroler setzten sich am Samstag auswärts gegen Olimpija Ljubljana mit 4:2 (1:0,2:2,1:0) durch und profitierten von der Heimniederlage der Südtiroler.

Wiener drehen frühen Rückstand

Die Caps gerieten nach 31 Sekunden in Rückstand, gingen aber dank Treffern von Sascha Bauer (5.), Matt Bradley (24.) und Rafael Rotter (33.) mit 3:1 in Führung.

Nach dem Anschlusstreffer der Südtiroler mit zwei Mann mehr auf dem Eis (39.) sorgte Max Zimmer (50.) im Powerplay wieder für einen Zwei-Tore-Polster. Den zweiten Überzahltreffer der Gastgeber zum 3:4 (58.) konterte Bradley in der Schlussminute mit einem Schuss ins leere Tor, der den Auswärtssieg perfekt machte. Lange Erholung gibt es für die Caps nicht, bereits am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) geht es in Bruneck gegen den HC Pustertal weiter.

Die Innsbrucker steckten die 3:4-Niederlage am Freitag in Villach weg und holten den fünften Sieg in den jüngsten sechs Partien. Martin Ulmer (22., 60./EN) gelang in Slowenien ein Doppelpack, zudem trugen sich Liga-Topscorer Brady Shaw (8.) und Adam Helewka (39.) in die Schützenliste ein.