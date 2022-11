Innsbruck verteidig Tabellenführung

Tabellenführer Innsbruck feiert nach der 9:3-Gala gegen die Capitals den nächsten trefferreichen Sieg.

Innsbruck hat seine Tabellenführung in der 22. Runde der ICE Hockey League am Freitag mit einem 5:3-Heimsieg gegen Pustertal behauptet. Zweiter mit drei Punkten Rückstand ist weiter Bozen, denn die Südtiroler bezwangen den KAC auswärts 1:0. Der drittplatzierte VSV verlor hingegen den Anschluss, das 3:4 daheim gegen Fehervar bedeutete das Ende des Villacher Erfolgslaufes. Die Vienna Capitals besiegten Meister Salzburg 3:0, Linz ebenfalls daheim Ljubljana mit 3:2 nach Penaltys.

Den Verbleib an der Tabellenspitze für Innsbruck ermöglichten ein früher Treffer von Tyler Coulter (3.) sowie je zwei Tore in den folgenden Dritteln. Als doppelter Torschütze tat sich Corey Mackin hervor. Den Gästen aus Südtirol glückte nur das zwischenzeitliche 1:3 und in der Schlussphase noch Ergebniskosmetik von 1:5 auf 3:5.

Dem VSV gelang nach Rückstand bis zur 44. Minute die vermeintliche Wende zum 3:1. Fehervar drehte die Partie im Schlussabschnitt mit seinerseits drei Treffern am Stück aber wieder, wodurch der VSV die erste Niederlage nach fünf Siegen einstecken musste. Den einzigen Treffer im benachbarten Klagenfurt erzielte für Bozen im Powerplay Brad McClure (31.). Der Rekordchampion musste deshalb nach zuletzt drei Siegen wieder als Verlierer vom eigenen Eis gehen. Die Black Wings Linz fanden dem hart erkämpften 3:2 nach Penaltyschießen gegen Ljubljana nach zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück.