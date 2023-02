Die ICE Hockey League dürfte in der kommenden Saison mit den 13 auch in dieser Spielzeit aktiven Teams über die Bühne gehen.

Der slowenische Club HDD Jesenice hat seine Bewerbung um die Aufnahme in die Liga zurückgezogen, gab die ICE am Freitag bekannt. Die Planungen für 2023/24 würden damit mit den bestehenden 13 Clubs fortgeführt. Jesenice hatte von 2006 bis 2012 in der länderübergreifenden Liga gespielt und zweimal das Viertelfinale erreicht.