Junges ÖEHV-Team unterlag Ungarn im zweiten Testspiel 1:2

Das wegen des weiterlaufenden Ligabetriebes aus vielen jungen Spielern bestehende Eishockey-Nationalteam hat das zweite Testspiel gegen Ungarn in Kapfenberg knapp verloren. 24 Stunden nach dem 2:0-Erfolg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Roger Bader am Freitag 1:2 (0:2,1:0,0:0)

Das ÖEHV-Team geriet im ersten Abschnitt nach wenig überzeugender Vorstellung gegen die ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetretenen Ungarn 0:2 in Rückstand. Drei Minuten vor Ende des Mittelabschnitts gelang Armin Preiser von den Vienna Capitals mit seinem ersten Länderspieltor der Anschlusstreffer, zum Ausgleich reichte es trotz einer Steigerung aber nicht mehr.

"Die Ungarn haben verdient gewonnen, da gibt es gar nichts zu diskutieren", gab sich Bader kritisch. Sein Team habe nach guter Anfangsphase viel zu kompliziert gespielt und und so den körperbetont auftretenden Gegner in die Partie gebracht. Überheblichkeit wegen des Sieges am Vortag sei aber keine zu bemerken gewesen. "Aber vermutlich haben sie es sich im Kopf leichter vorgestellt", so der Schweizer.

Sein Gesamtfazit des Lehrganges fiel positiv aus: "Ich sehr zufrieden mit der ganzen Woche. Die Spieler, die hier waren, konnten sehr viel mitnehmen und lernen, haben das auch im ersten Spiel sehr gut umgesetzt und haben heute auch gezeigt bekommen, dass es zu einer Niederlage führen kann, wenn man die Vorgaben nicht zu 100 Prozent umsetzt."