ÖEHV-Team bezwang Norwegen 2:1 nach Penaltyschießen

Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft ist in Kopenhagen mit einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen Norwegen in das Viernationen-Testspielturnier gestartet.

Damit trift das Team von Coach Roger Bader am Samstag im Spiel um den Turniersieg auf Gastgeber Dänemark, das Frankreich 3:0 besiegte.

Gegen Norwegen sorgte Kapitän Thomas Raffl (12.) in Unterzahl für die Führung, die bis zur Mitte des zweiten Drittels hielt. Nach dem Ausgleich fiel in der regulären Spielzeit und auch der Verlängerung kein weiterer Treffer mehr. Im Penaltyschießen behielten die Österreicher dank der Treffer von Jungstar Marco Kasper und Manuel Ganahl die Oberhand. "Es war ein harter Fight von beiden Seiten bis zum Schluss, eine knappe Partie. Wir sind glücklich, dass wir die Glücklicheren waren am Ende", meinte Ganahl.

Teamchef Bader sah eine sehr intensiv geführte Partie und zeigte sich insgesamt zufrieden. "Über 60 Minuten haben wir das Glück durchaus verdient", so der Schweizer.