Raffl, Kasper und Co starten in die Saison

Österreichs Eishockey-Legionäre starten in Europa mit ihren Vereinen in die Saison.

Michael Raffl gibt am Freitag beim HC Lausanne nach neun Jahren in der NHL sein Comeback in Europa, Talent Marco Kasper geht am Samstag in aufgewerteter Rolle in seine zweite Saison für Rögle. Bis zu zehn potenzielle Kandidaten für das österreichische Nationalteam starten am Wochenende in den Ligen der Eishockey-Großmächte Schweiz und Schweden in die Saison.

21 der 25 Spieler, die mit dem ÖEHV-Team nach starken Leistungen den Klassenerhalt bei der WM im Mai in Tampere geschafft haben, waren bei Clubs der heimischen ICE-Liga engagiert. Auch in dieser Saison wird der Gros des Kaders wohl wieder von den ICE-Vereinen kommen, Teamchef Roger Bader hat aber auch viele starke Legionäre zur Auswahl.

Großteil der Legionäre in der Schweiz

Wie schon in den vergangenen Jahren spielt der Großteil der heimischen Auslandsprofis in der Schweiz. Raffl, der für die Philadelphia Flyers, Washington Capitals und Dallas Stars 629 NHL-Spiele absolviert hat, hat in Lausanne einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Benjamin Baumgartner verließ Lausanne nach einer enttäuschenden Saison und heuerte beim SC Bern als Kollege von Fabio Hofer an. Dominic Zwerger, der die WM wegen einer Verletzung verpasst hatte, erhielt mit dem 21-jährigen Verteidiger Kilian Zündel (zuletzt Salzburg) einen neuen Mitspieler. Ebenfalls auf Österreicher setzen Lugano (Bernd Wolf, Raphael Herburger) und Aufsteiger Kloten, wo neben der langjährigen Stammkraft Patrick Obrist das 17-jährige Verteidiger-Talent David Reinbacher durchstarten will.

Da das Ausländerkontingent von vier auf sechs erhöht worden ist und viele Top-Spieler die russische KHL meiden, wird die National League so stark wie noch nie erwartet. Als Favoriten gelten Titelverteidiger Zug und Vizemeister ZSC Lions aus Zürich. Bern hat mächtig aufgerüstet, das finanzstarke Lugano hat ebenfalls große Ambitionen. In der Suisse League (2. Liga) sind mit Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds) und Simeon Schwinger (Olten) zwei WM-Teilnehmer engagiert.

Kasper zeigt in Schweden auf

Marco Kasper hat bereits vier Bewerbspiele in den Beinen und für Titelverteidiger Rögle Ängelholm in der Champions Hockey League dabei zwei Tore und vier Assists verbucht. Der 18-jährige Klagenfurter ist im Juli von den Detroit Red Wings beim NHL-Draft an Nummer acht gewählt und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden. Der Stürmer spielt in dieser Saison noch für Rögle, wird aber auf Wunsch der Red Wings als Center und nicht wie bisher meist als Flügel eingesetzt werden.

Als zweiter Österreicher ist der zuletzt von Bader nicht mehr berücksichtigte Konstantin Komarek in der SHL für Lulea im Einsatz. In der Allsvenskan (2. Liga) spielen die 20-jährigen Talente Thimo Nickl (AIK Stockholm) und Leon Wallner (Södertälje).

Marco Rossi, nach dem Abgang von Raffl einziger Österreicher in der nordamerikanischen NHL, startet mit Minnesota Wild erst Mitte Oktober in die Saison.