Vienna Capitals feiern "Vegas Night"

Die spusu Vienna Capitals laden ihre Fans am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Red Bull Salzburg mit einem Hangover-Promo-Video zur "Vegas Night" ein.

Die Aufzugtür öffnet sich, doch anstelle von Phil, Stuart und Alan stehen Torjäger Matt Bradley, Routinier Alex Wall und Verteidiger Chad Kris darin. Die Cracks der Vienna Capitals schlüpften in die Rolle der Stars aus dem Film „Hangover“. In der Komödie feiern Freunde einen legendären Junggesellenabschied in Las Vegas – wilde Party und Gedächtnislücken inklusive. Feiern wollen am Sonntag auch die Caps mit ihren Fans.

Mit einem Promo-Video laden die Wiener ihre Anhänger gegen Red Bull Salzburg zur „Vegas Night“ mit tollem Rahmenprogramm ein. Unter anderem werden in der Public Area Roulettetische stehen und in einer Drittelpause werden die Colibris Vienna auftreten. Am Eis wollen die Capitals jedenfalls mit einem Sieg einen „Hangover“ vermeiden...