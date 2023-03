87. Weltcup-Sieg! Shiffrin endgültig am Legenden-Gipfel angekommen

Mikaela Shiffrin ist nun endgültig am Gipfel der Legenden angekommen. Die 27-jährige US-Amerikanerin holt sich im Slalom von Aare den 87. Weltcup-Sieg und ist nun alleinige Rekordhalterin. Zweite wird die Schweizerin Wendy Holdener. Katharina Truppe ist als 17. beste ÖSV-Läuferin.

Mikaela Shiffrin hat die historische 87 in der Tasche. Einen Tag nach der Egalisierung des Siegrekordes war die Ausnahme-Skifahrerin aus den USA im Slalom von Aare am Samstag wieder eine Klasse für sich und setzte sich am Tag genau zwölf Jahre nach ihrem Weltcupdebüt vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,92 Sek.) und Lokalmatadorin Anna Swenn Larsson (+0,95) durch. Mit dem 87. Weltcupsieg ist sie die alleinige Nummer eins der Bestenliste vor Ingemar Stenmark.

Für Österreichs Frauen wurde der vorletzte Saison-Slalom zur herben Enttäuschung. Nur zwei erreichten den zweiten Lauf, Beste war Katharina Truppe als 17. (+3:02).

+++ LIVE-TICKER: Slalom Damen, Aare +++