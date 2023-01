Drohnen-Doppel für noch mehr Streif-Action

Ski-TV-Fans dürfen sich auf die spektakulärsten Streif-Bilder ever gefasst machen.

Erinnern Sie sich noch an den wilden Ritt von Stephan Eberharter zum Hahnenkamm-Sieg 2004? Seit damals, heißt es, hat kein Abfahrer die berühmteste Abfahrt der Welt besser bewältigt. Was die TV-Bilder angeht, sind wir heute, wie Chefregisseur Michael Kögler versichert, aufgrund der technischen Entwicklung um Lichtjahre weiter. Erst im Vorjahr hat Kögler mit dem Einsatz einer Drohne (war nach dem Absturz beim Hirscher-Slalom-Run in Madonna 2015 lange verboten) neue Dimensionen erreicht. Das wird heuer noch übertroffen: Mithilfe einer zweiten Drohne, die den Rennläufern vom Hausberg bis zum Zielschuss über 100 km/h schnell nachjagt. Kögler (siehe Interview r.): „Damit können wir den Zuschauern einen ganz neuen Eindruck von der spektakulären Hangschrägfahrt liefern.“

© Kernmayer/GEPA

50 Kameras lassen Fans näher ran als je zuvor

Aber das ist noch lange nicht alles: Mit 50 Kameras bringt uns der ORF das Ski-Spektakel des Jahres so nahe wie noch nie: Vom Aufwärmen in der Energy Station neben dem Starthaus bis zu den Augenblicken, bevor sich Kilde & Co. in die Tiefe stürzen. Dazu werden Startbereich und Mausefalle mit neuen Kamerapositionen ins Visier genommen. „Die Zuschauer werden quasi mit den Läufern mitfliegen“, schildert Kögler. „Sie werden die unglaubliche Steilheit und die Geschwindigkeit noch unmittelbarer erleben.“ Dazu gibt’s Spezial-Einstellungen (z. B. Close-up am Start mittels Remote-Seilkamera), Camcat-Positionen und Superzeitlupen. Dank Abfahrts-Ass Joachim Puchner, der sich gleich nach Karriereende die TV-Kamera auf den Helm montieren ließ, ist der ORF so nahe am Renngeschehen wie keine andere TV-Station. Und an der Seite von Kommen­tator Oliver Polzer liefert Armin Assinger seine berühmten Sager.

Los geht das TV-Spektakel schon am Donnerstag mit dem Abschluss-Training, nach den Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr, ORF 1 live) werden uns auch die stimmungsvollen Siegerehrungen (jew. ab 18.30 Uhr) ins Wohnzimmer geliefert. Abgerundet wird das 83. Hahnenkamm-Rennweekend am Slalom-Sonntag zur Primetime mit „Die Gams ist los!“. Fehlen nur noch rot-weiß-rote Siege!(okk)