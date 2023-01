Grünes Licht für 83. Hahnenkammrennen

Grünes Licht für die Hahnenkamm-Rennen trotz der hohen Temperaturen.

Für die Alpinski-Weltcup-Rennen der Männer in Kitzbühel hat es am Freitag positive Schneekontrollen gegeben. In der Gamsstadt finden am 20. und 21. Jänner jeweils auf der Streif eine Abfahrt sowie am 22. Jänner auf dem Ganslern ein Slalom statt.