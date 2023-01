Grünes Licht für Heim-Spektakel in Flachau und St. Anton

Die Weltcup-Rennen der alpinen Ski-Frauen zwischen 10. und 15. Jänner in Flachau und St. Anton können über die Bühne gehen.

Der Weltverband FIS erteilte nach den Schneekontrollen am Sonntag dafür grünes Licht. Die Organisationskomitees hatten jeweils bereits frühzeitig mit den Vorkehrungen und der Pistenpräparation begonnen, aktuell bewegen sich die Temperaturen tagsüber im knapp zweistelligen Plusbereich.

Der Nachtslalom in Flachau ist für 10. Jänner (18 Uhr/20.45 Uhr) angesetzt. Das Pistenteam habe die kalten Temperaturen Anfang/Mitte Dezember perfekt genützt und frühzeitig mit den Vorbereitungen an der Hermann-Maier-Weltcupstrecke begonnen. Das habe sich ausgezahlt, teilte der ÖSV mit. "Es sieht alles sehr gut aus", wird ÖSV-Bereichsleiter Events, Rupert Steger, zitiert. Der Skiweltcup in Flachau feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum.

Auch in St. Anton machten sich die Anstrengungen der Pistencrew in den vergangenen Wochen an der Karl-Schranz-Rennstrecke, auf der am 14. Jänner eine Abfahrt (11 Uhr) und am 15. ein Super-G (12.30 Uhr) in Szene gehen, ebenfalls bezahlt. "Die aktuelle Wetterlage hat es dem Pistenteam rund um Pistenchef Simon Hafele alles andere als einfach gemacht", erläuterte der Sportliche Leiter Ski alpin im ÖSV, Herbert Mandl.