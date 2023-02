Herminator-Töchter als neue Ski-Stars

Hoffnung für unsere Ski-Damen: Hermann Maiers Töchter zeigen schon auf!

Wie der ÖSV-Website zu entnehmen ist, waren die drei Herminator-Töchter beim Xiaomi Kids Cup auf der FIS-Rennstrecke in Flachau am Start. Und das mit Erfolg!

Das „Kinder 8“-Minicross-Rennen gewann Philomena Maier (wie einst der Papa für den USC Flachau) – mit herminatorischen 2,63 Sekunden Vorsprung. In der Klasse „Kinder 10“ belegten die 2013 geborenen Zwillinge Florentine und Liselotte die Plätze 2 und 7. „Wenn seine Töchter fahren, ist der Hermann immer selbst dabei, und zwar von der Streckenbesichtigung an bis zur Siegerehrung“, erzählt Roland Wiedner, der Organisator der Kinderrennen.

Maier betreut Töchter selbst bei Rennen

Vor allem die am letzten Wochenende in Flachau siegreiche Philomena sorgt in Insiderkreisen bereits für Spekula­tionen. Ihr könne man „Maier-Gene nicht absprechen“, so Wiedner.

Laut ÖSV wurden die Maier-Töchter vom Papa persönlich betreut, die Pokale überreichte die Ski-Legende persönlich und posierte für das gemeinsame Siegerfoto. Moderiert wurde die Kinderski-Party von der ehemaligen Weltcup-Siegläuferin Gitti Obermoser.