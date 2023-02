Hurra! Hier kommt die neue Power Generation

Freuen wir uns auf die neue Ski-Generation. Lasse Maier steht in den Startlöchern.

Wir sehen acht- bis zwölf-jährige Mini-Rennläufer in professioneller Ausrüstung auf einer perfekt präparierten Rennstrecke im Weltcup-Ort Flachau. Mit beim 4. Lauf zum Xiaomi KidsCup sind die Kinder von Ski-Legende Hermann Maier (50) und dessen Bruder Alex (48), dem ehemaligen Weltklasse-Snowboarder. Tatsächlich findet sich der Name Maier wieder ganz oben in den Ergebnislisten (oe24 berichtete). Lasse, der neunjährige Sohn von Alex Maier, gewann das Minicross-Rennen der K10-Klasse. Der Vorname erinnert nicht zufällig an Hermann Maiers früheren Rivalen Lasse Kjus (NOR/18 Weltcupsiege). Papa Alex, der die familieneigene Skischule Hermann Maier führt, will vor zu großem Ehrgeiz nichts wissen: „Die Kinder sollen Spaß am Skifahren haben. Wenn Lasse sagt, dass er an einem Tag zu müde ist, um zu trainieren, ist das auch kein Problem.“

© EXPA/Xiaomi Kids Cup ×

Über Minicross- zu Schüler- und FIS-Rennen

Kopf der Kinderrennserie ist der ehemalige ÖSV-Slalomchef Gert Ehn. Der 61-Jährige über den Minicross-Bewerb: „Mit Sprüngen, Steilkurven, Slalom- und Riesentorlauf-Elementen ist Ski-Intelligenz gefragt.“ Quasi als Einstieg (vier Kinderklassen) in den Schüler-Bereich der 13- bis 16-Jährigen. Danach stehen erste FIS-Rennen an. „Da beginnt es dann, ernst zu werden“, so Ehn. „Wobei es noch lang nicht heißt, dass du es in den Weltcup schaffst.“

Papa Hirscher zeigte bei Marcel vor, wie‘s geht

Das gelang Marcel Hirscher im Blitztempo: Weltcup-Debüt mit 18, zehn Monate später die erste Top-10-Platzierung, mit 20 gewann der spätere Rekord-Champion sein erstes Weltcuprennen. „Marcel ist schon als Dreijähriger extrem gut am Ski gestanden“, erinnert sich Papa Ferdinand, der wie die Maiers selbst auf Skilehrer-Knowhow zurückgreifen kann. Als Mastermind der neuen Skimarke seines Sohnes Marcels macht sich Hirscher Sen. langsam auf, Talente zu scouten.