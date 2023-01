Jetzt geht Shiffrin auf nächsten Rekord los

Mikaela Shiffrin steht kurz davor zur erfolgreichsten Skifahrerin aller Zeiten zu werden. Sie hat noch die Chance auf zwei Uralt-Rekorde.

US-Skirennläuferin Amerikanerin Mikaela Shiffrin ist nach Anzahl der Siege im alpinen Ski-Weltcup mit ihrer US-Landsfrau Lindsey Vonn gleichgezogen. Mit je 82 Erfolgen im gemischten Ranking ex aequo Zweiter, liegt nur der Schwede Ingemar Stenmark mit 86 Siegen noch vor Shiffrin. Vonn hat voller Bewunderung auf den 82. Weltcuperfolg von Mikaela Shiffrin reagiert. Die Amerikanerinnen führen die ewige Bestenliste bei den Damen nun gemeinsam an. "Ich freue mich wirklich für Mikaela. Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. Und wenn jemand meinen Rekord bricht, bin ich wirklich froh, dass es eine Amerikanerin ist", schrieb die 2019 zurückgetretene Vonn am Sonntag in einem Beitrag für die Agentur AP.

Vonn feierte 2018 im Alter von 33 Jahren ihren 82. Sieg im Weltcup, Shiffrin erreichte diese Marke mit ihrem Erfolg im Riesentorlauf von Kranjska Gora als 27-Jährige. "Ich wusste von Anfang an, dass sie diejenige sein würde, die alle Rekorde bricht. Aber dass sie das in einem so jungen Alter schafft, ist wirklich beeindruckend", rühmte Vonn ihre einstige Rivalin. Geschlechterübergreifend führt der legendäre schwedische Alpin-Star Ingemar Stenmark mit 86 Siegen die Bestenliste weiterhin an. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Shiffrin auch diesen Rekord bricht. "Für sie ist der Himmel die Grenze. Ich glaube nicht, dass Stenmark unbedingt der Maßstab ist. Sie wird den neuen Standard setzen, und wir müssen einfach abwarten, wie hoch sie ihn setzen kann", äußerte Vonn.

Gemischtes Ranking meiste Weltcupsiege Ski alpin Frauen/Männer:

1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 Siege

2. Mikaela Shiffrin (USA) 82 *

. Lindsey Vonn (USA) 82

4. Marcel Hirscher (AUT) 67

5. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62

6. Vreni Schneider (SUI) 55

7. Hermann Maier (AUT) 54

8. Alberto Tomba (ITA) 50

9. Renate Götschl (AUT) 46

. Marc Girardelli (LUX) 46

Weiter:

Lara Gut-Behrami (SUI) 35 *

Alexis Pinturault (FRA) 34 *

Meisten Podestplatzierungen im Weltcup:

1. Ingemar Stenmark (SWE) 155

2. Marcel Hirscher (AUT) 138

3. Lindsey Vonn (USA) 137

4. Mikaela Shiffrin (USA) 129 *

5. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 114

6. Renate Götschl (AUT) 110

7. Vreni Schneider (SUI) 101

8. Marc Girardelli (LUX) 100

* noch aktiv