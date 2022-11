Liensberger mit Stockerlchancen - Shiffrin enttäuscht

Katharina Liensberger beendet den ersten Durchgang des RTL in Killington auf Rang sechs. Der Vorarlbergerin fehlen 0,94 Sekunden auf die führende Schwedin Sara Hector. Mikaela Shiffrin liegt in ihrem Heimrennen auf Rang 10. Mit Ricarda Haaser befindet sich eine zweite ÖSV-Läuferin in den Top-10.

Sara Hector hat beim ersten Saison-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen in Killington (USA) die Zwischenführung inne. Die Olympiasiegerin aus Schweden war im ersten, vom Reservestart ausgetragenen Durchgang 0,38 Sekunden schneller als Ragnhild Mowinckel aus Norwegen und 0,43 als Lara Gut-Behrami (SUI). Mit Katharina Liensberger (6./+0,94) und Ricarda Haaser (8./+1,20) schafften es zwei Österreicherinnen in die Top Ten. Sechs der zehn ÖSV-Läuferinnen qualifizierten sich für das Finale der besten 30 ab 19.00 Uhr MEZ (live ORF 1). Die Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (10./+1,36) kam auf dem drehenden, engen Kurs indes nicht wie üblich ins Carven. Weltcup-Titelverteidigerin Petra Vlhova war vorerst Vierte. Viele Läuferinnen nach der Spitzengruppe kämpften mit Windböen im oberen Teil.

