Mayer-Comeback: Was läuft da?

Zweieinhalb Monate nach dem Rücktritt verdichten sich Comebackgerüchte um Matthais Mayer (32).

Afritz. Zaungäste beim FIS-Riesentorlauf auf der Gerlitzen staunten nicht schlecht: Da half doch tatsächlich ein Triple-Olympiasieger mit, die frühlingshaft weiche Piste rennfertig zu bekommen. Zuvor war Mayer beim Xiaomi Kids Cup in seiner Kärntner Heimat aufgetaucht. Mit Uniqa-Helm und roter ÖSV-Jacke schrieb er geduldig Autogramme für jungen Fans.

Das dürften nicht die letzten Mayer-Pistenauftritte in diesem Winter gewesen sein. Der Ende Dezember in Bormio überraschend zurückgetretene Skistar will in nächsten Wochen das neueste Skimaterial ausprobieren.

Denkt Mayer tatsächlich ernsthaft über eine mögliche Rückkehr auf die Rennpiste nach? Er selbst hatte diesbezügliche Gerüchte bei einem Sponsor-Pressetermin Ende Jänner befeuert. Auf ein mögliches Comeback angesprochen, hatte er überraschend erklärt: „Ich möchte es nicht ganz abschreiben.“ Und wurde konkreter: „Wenn ich für mich wieder das Feuer finde, Zielen nachzueifern, warum sollte es dann kein Comeback geben?“ Vor allem dieser Satz macht stutzig: „Ich hab vorgeschlagen bekommen, Ski zu testen. Da hab ich mir gedacht, bevor ich anfange, Ski zu testen, kann ich auch gleich meine weiter testen und irgendwann wieder runterfahren. Deswegen lasse ich mir alles offen.“

Head-Rennsportleiter Rainer Salzgeber bestätigte auf oe24-Anfrage, dass es bereits Telefonate gab. Motto: „Mothl kann sich jederzeit melden. Die Mayer-Ski sind immer bereit“. Mayers langjähriger Servicemann Ingo Fink (33) steht ebenfalls „Gewehr bei Fuß“.

"Du, es kann schon sein, dass es mich wieder juckt"

Auch ÖSV-Herrenchef Marco Pfeifer würde nichts mehr ausschließen. Der Kärntner unterhielt sich dieser Tage mit Mayer über dessen Pläne ist gespannt, was kommt: „Du, es kann sein, dass es mich im Herbst wieder juckt, das waren seine Worte.“ Ein Mayer-Comeback vor der Heim-WM 2025 in Saalbach wäre auch für den ÖSV ein Traum-Szenario. Pfeifer: „Durch Mothls Rücktritt hat sich der Druck auf Vinc (Ex-Weltmeister Kriechmayr, d. Red.) schon brutal verstärkt.“