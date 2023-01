Odermatt verpasst Schladming-RTL

Der Schweizer Weltcup-Leader Marco Odermatt wird in Schladming beim Riesentorlauf nicht an den Start gehen.

Ski-Star Marco Odermatt wird am Mittwochabend (17.45 und 20.45 Uhr/live ORF 1) nicht beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming am Start stehen. Der Gesamtweltcup-Führende habe am Mittwochvormittag das erste Training auf Schnee absolviert, nachdem er sich in Kitzbühel das linke Knie verletzt hatte, sich aber gegen ein Antreten entschieden. Das teilte Swiss-Ski mit. Die kommenden Tage würden zeigen, ob es für die beiden Super-G in Cortina d'Ampezzo am Wochenende reicht oder nicht.

In der Kitzbühel-Abfahrt am vergangenen Freitag hatte sich der Schweizer laut Medienberichten eine Meniskus-Quetschung zugezogen. Odermatt fühle sich zwar bereits besser, wolle aber mit Blick auf die nahe Zukunft kein Risiko eingehen, hieß es aus seinem Umfeld. Der 25-Jährige hat von fünf Riesentorläufen in dieser Saison vier gewonnen, zusätzlich stand er im ersten Alta-Badia-Rennen als Dritter auf dem Podest.