ÖSV-Alpinchef Mandl würde Mayer mit offenen Armen empfangen

Herbert Mandl, im ÖSV der Gesamtverantwortliche für den Alpin-Bereich, würde Matthias Mayer mit offenen Armen wieder im österreichischen Skiteam aufnehmen.

"Brauchen täten wir ihn in der Abfahrtsmannschaft", sagte er der APA - Austria Presse Agentur. Der dreimalige Olympiasieger hatte am Mittwoch bei einem Medientermin darüber gesprochen, dass ein Comeback für ihn vorstellbar wäre. "Für uns ist das schon überraschend gekommen, dass er das bekannt gibt", betonte Mandl.

Mayer hatte am 29. Dezember 2022 in Bormio nach der Besichtigung des Super-G-Kurses spontan sein sofortiges Karriereende erklärt. Sein Rücktritt riss ein Loch in die ohnehin schon dezimierte ÖSV-Speed-Mannschaft, verabschiedete sich doch der neben Vincent Kriechmayr erfolgreichste und erfahrenste Läufer.

Seine Wiedereingliederung ins Team würde laut Mandl nicht schwer fallen. "Das wär sicher kein Problem, nicht zuletzt war er ja sehr beliebt bei den Teamkameraden und im ganzen Verbund", sagte der Niederösterreicher.