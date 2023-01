ÖSV-Juniorinnen gehen bei Heim-WM-Slalom leer aus

Die ÖSV-Juniorinnen sind bei der Heim-WM in St. Anton auch in ihrem letzten Rennen leer ausgegangen.

Valentina Pfurtscheller wurde am Dienstag im Slalom als einzige Österreicherin in der Wertung 16., mit Natalie Falch schied die zweite ÖSV-Starterin im Finale aus. Gold ging wie im Riesentorlauf an die Schwedin Hanna Aronsson Elfman, die in dieser Saison auch schon Top-Ten-Plätze im Weltcup geschafft hat.

Nach zehn von elf WM-Rennen hält das verletzungsbedingt ersatzgeschwächte ÖSV-Team bei nur zwei Bronzemedaillen durch Vincent Wieser im Super-G und Wieser gemeinsam mit Jakob Greber in der Team-Kombination. Zum Abschluss der Titelkämpfe findet am Mittwoch der Männer-Slalom statt.