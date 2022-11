ÖSV mit Nachwuchshoffnungen in Levi

Der alpine Ski-Weltcup wird am Wochenende mit zwei Frauen-Slaloms in Levi fortgesetzt.

ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker nominierte für die Rennen am Samstag und Sonntag acht Läuferinnen, darunter mit der sechsmaligen Junioren-Weltmeisterin Magdalena Egger und Nina Astner zwei Nachwuchshoffnungen. Egger war schon in den vergangenen beiden Jahren in Finnland dabei, 2020 holte sie dort als 19. ihre ersten Weltcup-Punkte. Astner (22) startet erstmals bei einem Weltcup-Slalom.

© GEPA ×

Aufgebot ÖSV-Frauen für die Levi-Slaloms am Samstag (10.00 und 13.00 Uhr) und Sonntag (10.15 und 13.15 Uhr/beide live ORF 1): Nina Astner, Magdalena Egger, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Marie-Therese Sporer, Katharina Truppe