ÖSV-Stars in Lauerstellung beim Flutlicht-Spektakel

ÖSV-Herren warten weiter auf ersten Sieg Skirennläufer Manuel Feller hat auf einen verkorksten Sölden-Riesentorlauf in Val d'Isere mit zweiten Plätzen in beiden seiner Disziplinen geantwortet. Der Tiroler scheint damit an die Leistungen und die Ergebniskonstanz der Vorsaison anschließen zu können.