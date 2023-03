Pfeifer über Schwarz: ''Ziel ist der Gesamtweltcup''

Beim RTL-Doppel in Kranjska Gora sorgt sich ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer um Allrounder Marco Schwarz.

Kranjska Gora. Nach der anstrengenden zweiten Nordamerika-Tour blieben Pfeifer und dem Kärntner Landsmann Schwarz ein paar Tage, um daheim durchzuatmen. Gestern stand eine RTL-Einheit auf der Reiteralm am Programm, ehe es im Auto zu den Fast-Heim-Riesentorläufen nach Kranjska Gora ging (Samstag und Sonntag, jeweils 9.30/12.30 Uhr). Danach hetzt Schwarz zum Weltcup-Finale nach Andorra, wo am Montag das Abfahrtstraining los geht.

oe24: Herr Pfeifer, stimmt es, dass es trotz der komplizierten Anreise für die Rennläufer keinen Charter nach Andorra gibt?

Marko Pfeifer: Das ist leider so. Wobei es Blacky als Einzigen, der wirklich alle Bewerbe fährt, besonders hart trifft.

oe24: Gesamtweltcupsieger Odermatt lässt den Slalom aus, auch er hat ein Anreiseproblem, oder?

Pfeifer: Aber der bekommt einen Flieger von Red Bull (Odermatts Sponsor, d. Red.), für Blacky war da leider kein Platz mehr. Der ÖSV hat zumindest eine Lösung gefunden, bei der er am Sonntag bis Mitternacht im Bett sein sollte. Montag Früh werden wir entscheiden, ob das Training Sinn macht. Riskieren müssen wir nichts.

oe24: Aber sollte das Dienstag-Training in Soldeu abgesagt werden, dürfte Schwarz ohne Training nicht bei der letzten Abfahrt mitmachen ...

Pfeifer: Die Wetterprognose ist gut. Notfalls schupft er sich am Montag aus dem Starthaus und rutscht nur runter. Aber zuerst konzentrieren wir uns einmal auf Kranjska Gora, auf die beiden Riesentorläufe.

oe24: Trauen Sie ihm den nächsten Sieg zu?

Pfeifer: Er hat in Palisades nicht einfach so gewonnen, er einen nahezu perfekten Riesentorlauf abgeliefert, Hut ab! Ich hoffe, dass trotz der Strapazen der vergagenen Wochen die Form mitnimmt und auch jetzt noch das dichte Programm inklusive Finale durchdrückt. Das geht‘s noch einmal zehn Tage ohne Pause durch für ihn.

oe24: Wie wurde Schwarz zum Allrounder?

Pfeifer: Wir haben schon die Saisonvorbereitung danach ausgerichtet. Bei seinen Speed-Einsätzen gab‘s auch viele Kritiker in den eigenen Reihen. Bei der WM hat er dann aber sein Potenzial aufgezeigt (mit zwei Medaillen bzw. Top-6-Plätzen in allen fünf Disziplinen, d. Red.). Mit ein bissl Glück wär sich in jedem Bewerb eine Medaille ausgegangen, dann wär er der Superstar gewesen. Aber die Richtung stimmt. Mein Ziel war ursprünglich, dass Blacky bis zur nächsten WM in Saalbach in Super-G und Abfahrt als ernsthafter Medaillenkandidat am Start steht. Dass er schon jetzt so weit ist, hätt ich mir vor dieser Saison nicht träumen lassen.

oe24: Wann wird wieder ein Österreicher um den Gesamtweltcup mitfahren?

Pfeifer: Irgendwann will ich Marco Schwarz schon in diese Richtung hinbringen. Aber dazu muss man die Big Points machen: Ein paar Rennen gewinnen und konstant aufs Podium fahren. Odermatt und Kilde sind Seriensieger, da muss Blacky noch zulegen.