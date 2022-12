Andreas Ploier hat am Mittwoch den Europacup-Super-G in Santa Caterina gewonnen und für den ersten österreichischen Sieg eines Alpinskiläufers in dieser Saison gesorgt.

Der 25-Jährige setzte sich 0,31 Sekunden vor Joan Verdu aus Andorra und 0,47 vor seinem Landsmann Stefan Rieser durch.