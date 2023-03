Renn-Abbruch in Aspen! Vinc verliert 2. Platz

Speed-Herren gehen in Wengen erneut leer aus Auch bei der verkürzten Abfahrt in Wengen fährt ÖSV-Star Vincent Kriechmayr mit Platz 4 knapp am Stockerl vorbei. Der Sieg geht, wie im Super-G am Freitag, an den Norweger Aleksander Aamodt Kilde vor Lokalmatador Marco Odermatt, der sich damit das Speed-Double am Lauberhorn sichert.