Für den deutschen Parallel-Weltmeister Alexander Schmid ist die Alpin-Saison nach einem folgenschweren Trainingssturz vorzeitig beendet.

Der Allgäuer zog sich in Berchtesgaden einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte. Die Operation sei positiv und komplikationsfrei verlaufen. Einen günstigen Heilungsverlauf vorausgesetzt, sei ein Schneetraining in etwa sechs Monaten wieder möglich, wurde der Mannschaftsarzt zitiert.