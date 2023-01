Schweizer Mauro Caviezel beendet Karriere

Nach Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz hat mit Mauro Caviezel ein zweiter Speed-Spezialist aus der Schweiz seinen Rücktritt vom aktiven Skirennsport erklärt.

Der zuletzt von Verletzungen geplagte Super-G-Weltcupsieger von 2019/20 verkündete am Dienstag seinen sofortigen Rücktritt. "Nach meiner jüngsten Verletzung geht es mir wieder gut. Leider aber nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen", sagte der 34-Jährige.

Die Entscheidung fiel Caviezel, der im Weltcup insgesamt zwölf Mal aufs Podium fuhr und im Dezember 2020 beim Super-G in Val d'Isere seinen einzigen Sieg feierte, nicht leicht. "Mir klarem Kopf und nach reiflicher Überlegung musste ich schweren Herzens leider eingestehen, dass für mich der Zeitpunkt gekommen ist, als aktiver Skirennfahrer zurückzutreten." Die kleine Kristallkugel im Super-G sowie die Bronzemedaille in der Kombination bei der Heim-WM in St. Moritz 2017 waren die Karriere-Höhepunkte des Schweizers. Immer wieder wurde Caviezel von Verletzungen ausgebremst, zuletzt beim Super-G im November in Lake Louise.

Feuz hatte kurz vor Weihnachten erklärt, nach dem Rennen in Kitzbühel (21. Jänner) aufzuhören.