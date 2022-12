Ski-Blackout im ORF

Ski-Fans verpassen im ORF die Entscheidung der Abfahrt in Gröden.

Der Grund? Ein Stromausfall in Gröden sorgt für den rund fünf-minütigen Abbruch der Übertragung der Herren-Abfahrt in Val Gardena.Wenige Minuten müssen sich die ZuschauerInnen mit einem Standbild und einer Entschuldigung des Senders zufriedengeben, ehe zum Snowboard-Parallell-Riesentorlauf in Carezza ersatzweise geschalten wurde.Das Problem wird gerade noch rechtzeitig im Finish des Trainingsschnellsten Nils Allegre (Startnummer 51) behoben, der die Siegerzeit von Vincent Kriechmayr noch ordentlich gefährdete. Den letzten ÖSV-Läufer Stefan Babinsky sahen die Fans dann wieder in voller Länge, der sich sein bestes Abfahrts-Ergebnis mit dem 19. Rang sicherte.