Schwanger! ÖSV-Star Tamara Tippler im Babyglück

ÖSV-Damen auch in St. Anton ohne Podestplatz Die Damen-Krise geht auch bei den Speed-Rennen in St. Anton weiter. Tamara Tippler fährt beim ersten Super-G am Arlberg auf Platz 5. Damit warten die ÖSV-Ladies 2023 weiter auf einen Podestplatz. Der Sieg geht an die Italienerin Federica Brignone.