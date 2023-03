Todes-Drama um Super-G-Weltmeisterin Bassino

Marta Bassino fehlt beim Weltcup im norwegischen Kvitfjell. Wegen eines Familien-Dramas musste die italienische Super G-Weltmeisterin frühzeitig abreisen.

Bassino galt am Freitag beim Super G in Kvitjell als eine der Favoritinnen, doch nun musste die Italienerin ihre Teilnahme absagen – die Italienerin ist aufgrund eines Familiendramas zurück in die Heimat gereist. Der traurige Grund für den plötzlichen Abbruch: Bassinos Schwägerin verstarb völlig unerwartet einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag.

Laut Medienberichten wurde Sara Fino, früher Langläuferin, tot in ihrem Bett aufgefunden. Bassino wolle nun in der Heimat ihrem Bruder Matteo beistehen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die Todesursache ist noch unklar, doch wie italienische Medien berichten, soll Fino einen Herzinfarkt erlitten haben. Ob und wann Bassino zurück in den Ski-Zirkus kehren wird, ist noch nicht bekannt.