Hoffnung vor Start ins Wengen-Weekend

Heute Super-G, danach Abfahrt und Slalom: In Wengen soll die Post abgehen.

Der Auftakt zu den 93. Lauberhornrennen hat es in sich: Heute (ab 12 Uhr im Sport24-Liveticker) steigt zum dritten Mal ein Super-G in Wengen, zum ersten Mal wird oberhalb der legendären Schlüsselstelle "Hundschopf" gestartet. Heißt: Der längste Weltcup-Super-G aller Zeiten steht an, wenn das Wetter mitspielt ...

Sowohl heute als auch am (Slalom-)Sonntag ist Niederschlag angekündigt. Ob Regen oder Schnee ist nicht wirklich absehbar. "Beide Situationen sind nicht vorteilhaft", sagte ÖSV-Ass Vincent Kriechmayr, der aber guter Dinge ist: "Am Samstag soll es super werden."

»Das war vermutlich mein traurigster Sieg«

Morgen (12.30, live ORF 1) ist in Wengen die klassische Abfahrt geplant, wo Kriechmayr seinen Sieg aus dem Vorjahr bzw. jenen von 2019 wiederholen will. "Da steigt das Adrenalin noch einmal wesentlich mehr", zeigt sich der Sieger der Gröden-und Bormio-Abfahrt im letzten Monat begeistert vom Mythos Lauberhorn.

Wobei sein Wengen-Erfolg aus dem Vorjahr auch negative Spuren hinterlassen hat. "Das war vermutlich mein traurigster Sieg. Das Glücksgefühl wurde mir an diesem Tag genommen, weil die Verantwortlichen vom Schweizer Ski-Verband richtig schlechte Stimmung gegen mich gemacht haben", sagte der 31-Jährige gegenüber Blick. Der Hintergrund: Wegen einer Corona-Quarantäne kam Kriechmayr erst nach den obligatorischen Trainings in Wengen an. Von der FIS erhielt "Vinc" jedoch eine Sonder-Starterlaubnis - und erntete dafür Pfiffe vom Publikum.