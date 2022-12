ÖSV-Stars fahren in Alta Badia am Podest vorbei

Kein Erfolgserlebnis für die ÖSV-Techniker beim RTL-Klassiker in Alta Badia. Marco Schwarz belegt als bester Österreicher den 6. Platz. Dominator Marco Odermatt muss sich erstmals in der Saison in seiner Spezial-Disziplin geschlagen geben. Der Sieg geht den Norweger Lucas Braathen

Lucas Braathen hat am Sonntag den Weltcup-Riesentorlauf in Alta Badia gewonnen. Der Norweger setzte sich nur um 2/100 Sekunden vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen durch, Dritter wurd der Schweizer Marco Odermatt (+0,10), der sich von Platz neun aus noch deutlich verbesserte. Der zur Halbzeit führende Zan Kranjec fiel auf Platz fünf zurück, bester Österreicher war Marco Schwarz als Sechster (+0,75).

Für Braathen war es der vierte Weltcupsieg seiner Karriere, der zweite im Riesentorlauf. In der Disziplinwertung ist er hinter Odermatt (260), der in Sölden und Val d'Isere gewonnen hatte, sowie Kristoffersen und Kranjec (je 185) Vierter (179). Odermatt baute die Führung im Gesamtweltcup aus, er hat 696 Zähler auf dem Konto, der ihm folgende Aleksander Aamodt Kilde (NOR/525) schied am Sonntag im ersten Durchgang aus. "Mein bestes Ergebnis eingestellt. Ich bin happy, es war schon brutal anstrengend, aber dafür trainiere ich ja den ganzen Sommer", sagte der Kärntner Schwarz. Ex aequo 13. wurden Manuel Feller und Stefan Brennsteiner (+1,55).

Sensations-Fahrt von Mann aus Andorra

"Ich war im ersten Durchgang schon vor dem Steilhang blau, im zweiten ist es etwas besser gegangen. Auch vom Kopf her, weil ich gesehen habe, dass es möglich ist", meinte der von einer Krankheit noch gezeichnete Brennsteiner. Feller erklärte, dass sein rechtes Bein nicht hundertprozentig das mache, was er wolle, und das linke das kompensieren müsse. Es sei körperlich aber alles in Ordnung. "Skifahrerisch war es abschnittsweise okay, mit der Platzierung bin ich auch zufrieden für das, was in der letzten Woche war."

Weltcuppunkte gab es auch für Roland Leitinger (20.) und Patrick Feurstein (26). Überraschungsmann war Joan Verdu aus Andorra, der sich mit Laufbestzeit von Platz 28 auf 12 zu seinem besten Weltcupergebnis verbesserte.