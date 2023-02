Bitter: Striedinger crasht nach Top-Zwischenzeit in der Abfahrt

Schade! Otmar Striedinger stürzt in der WM-Abfahrt und vergibt die Chance auf Edelmetall. Zuvor war der ÖSV-Star stark unterwegs.

"Was wäre, wenn ..." wird sich Striedinger nach dieser Fahrt wohl fragen. Das Speed-Ass raste am Sonntag in der Königsdisziplin der Abfahrt zur Zwischenbestzeit. Doch dann unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler: Der 31-Jährige überdrehte beim Schwung nach rechts und flog spektakulär auf den harten Pistenboden.

© ORF (Screenshot) ×

© ORF (Screenshot)

Glück im Unglück: Striedinger kann sich zwar erfangen und den Sturz ins Netz verhindern. Eine womöglich schwere Verletzung bleibt ihm dadurch erspart. Allerdings war für den Kärntner auch das Rennen gelaufen.