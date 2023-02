Bonjour Méribel!

Adieu Covid! Ich darf mich auf eine WM ganz ohne Corona-Maßnahmen freuen.

Bonjour Meribél. Pünktlich um 6.30 Uhr läutete mein Wecker. Startschuss für Tag eins bei der Weltmeisterschaft in Frankreich.

Auf dem Programm stand ganz groß der Kombi-Bewerb der Damen in Meribél. Doch bevor ich mich live vor Ort unter die Menschen mischen konnte, musste ich meinen Presseausweis im Medienzentrum in Courchevel ab­holen.

Große WM-Party ohne Covid-Maßnahmen

Auf dem Weg ins zweite WM-Dorf war ich nicht nur vom sonnigen Wetter überrascht. Auch die zahlreichen Ski-Fahrerund angereisten Fans lösten das WM-Fieber in mir aus. Sah es vor zwei Jahren in Cortina noch ganz anders aus. Aufgrund der Covid-Pandemie waren damals nämlich keine Fans erlaubt. Nach nur 15 Minuten Bus-Fahrt mit einem von vielen „Free Shuttles“ bin ich am Zielort angekommen und freute mich endlich meinen Presseausweis in der Hand zu halten.

Und so schnell ich in Courchevel angekommen bin, war ich dann auch wieder in Meribél. Schließlich musste ich Siebenhofer und Co. die Daumen drücken. Die zahlreichen Fans, die lautstarke Musik sowie ein glänzender „Disco Man“ sorgten für einen einzigartigen WM-Auftakt.