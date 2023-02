Die 47. Alpin-Weltmeisterschaften in Zahlen

Am Montag beginnen die 47. Alpine Ski-Weltmeisterschaften. In Courchevel und Méribel geht es vom 6. bis 19. Februar 2023 in zwölf Rennen um 36 Medaillenentscheidungen. Das ist die kommende Ski-WM in Zahlen.

Die am Montag beginnenden 47. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel in Zahlen: 0 - WM-Medaillen haben Marco Odermatt und Aleksander Aamodt Kilde bisher gemeinsam gewonnen 1 - Prozent aller Pisten der Skischaukel "3 Vallées" (drei Täler) sind für die WM gesperrt 2 - Stück Gold haben Vincent Kriechmayr und Katharina Liensberger jeweils vor zwei Jahren in Cortina erobert 3 - Drei Titelverteidiger in fünf Disziplinen stehen im ÖSV-Kader 4 - Nach Chamonix (1937, 1962) und Val d'Isere (2009) trägt Frankreich zum vierten Mal eine Ski-WM aus 5 - Mit fünf WM-Medaillen ist Marco Schwarz der Medaillenhamster unter den ÖSV-Aktiven 5 - Courchevel besteht aus fünf Ortsteilen, die früher jeweils nach ihrer Höhenlage - von 1300 bis 1850 Meter - benannt waren 6 - WM-Goldmedaillen hat Mikaela Shiffrin bereits gewonnen. Rekordfrau ist die Deutsche Christl Cranz (12) 7 - Der Flughafen von Courchevel ist laut den Machern der TV-Sendung "Most Extreme Airports" der siebentgefährlichste der Welt 13 - Medaillenentscheidungen stehen bevor 15 - WM-Medaillen von Chamonix (1962) sind Rekordwert für den ÖSV 24 - Läuferinnen und Läufer vertreten Rot-weiß-rot 30 - Autominuten trennen die Zentren von Méribel und Courchevel voneinander 47 - Méribel/Courchevel bilden den Rahmen für die 47. Auflage von Alpin-Weltmeisterschaften 48 - Kameras und 2 Drohnen sollen auf der Männer-Piste Eclipse für eine TV-Produktion im Stile Kitzbühels sorgen 58 - Prozent beträgt die Maximal-Steigung auf der Abfahrtsstrecke "Eclipse". Steiler als die Streif. 81 - Nationen haben sich für die WM eingeschrieben 85 - Prozent des Skigebiets liegen über 1.800 Meter Seehöhe. Schneegarantie. 101 - Goldmedaillen haben ÖSV-Athleten bisher bei Alpin-Weltmeisterschaften gewonnen 120 - Kilometer pro Stunde erreichen die Frauen auf der Abfahrt "Roc de Fer" 415 - Euro kostet das Degustationsmenü im mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant "Cheval Blanc" von Courchevel 1992 - Jagten die Frauen in Méribel bei den olympischen Alpin-Bewerben die Piste hinunter 2013 - Erlitt der Formel-1-Superstar Michael Schumacher beim Skifahren in Méribel schwere Kopfverletzungen 3200 - Meter ist die Männer-Abfahrtsstrecke "Eclipse" lang