Ehemaliger Hirscher-Coach soll Liensi-Wunder schaffen

Ungar greift für Israel mit Austro-Power an Die ungarisch-israelische Familie Szöllös stellt bei der WM in Frankreich drei der letzten verbliebenen "Exoten" im alpinen Skisport. Aufgewachsen sind Barnabas, Benjamin und deren Schwester Noa Szöllös aber in Österreich - vor allem im steirischen Murau und im Mostviertel.