Goggia hat nach WM-Frust Kristall im Visier

Topfavoritin Sofia Goggia hat sich nach der verpassten WM-Medaille in der Abfahrt enttäuscht gezeigt, hadert aber nicht.

"Das, was wir nicht erreichen, definiert uns nicht", sagte die Italienerin, die in Méribel wenige Tore vor dem Ziel mit leichtem Rückstand bei einem Tor einfädelte und disqualifiziert wurde. "Ich bleibe die Skifahrerin, die ich bis gestern war." Sie mache weiter und konzentriere sich darauf, ihre vierte Weltcup-Kristallkugel in der Abfahrt zu gewinnen.

Goggia, die Olympiasiegerin von 2018, ist damit in der Abfahrt weiter ohne WM-Medaille. Es gebe keine Garantie im Sport, betonte die 30-Jährige. "Ich habe nichts zu beklagen, denn ich denke, ich habe alles gegeben", sagte sie und erinnerte an die Jahre, als Alberto Tomba reihenweise versagt habe. "Zwei Jahre vor dem Ende seiner Karriere gewann er dann in der Sierra Nevada zwei Goldmedaillen (Slalom und Riesentorlauf 1996; Anm.)."

Italiens nominell so starkes Abfahrtsteam gehörte am Samstag, drei Tage nach dem Krebstod der ehemaligen Abfahrerin Elena Fanchini, zu den Geschlagenen. Elena Curtoni landete als Beste auf Platz 13.