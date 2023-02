Gold-Fluch geht weiter: Raschner holt Parallel-Silber

Unser Gold-Fluch bei der WM geht weiter. Dominik Raschner verliert das Finale im Parallel-RTL gegen den Deutschen Alexander Schmid. Adrian Pertl holt das nächste rot-weiss-rote Blech, fährt im kleinen Finale auf Platz 4.

Dominik Raschner hat nach seiner etwas überraschenden Nominierung für die Ski-WM 2023 Taten folgen lassen. Der Tiroler gewann am Mittwoch im Einzel-Parallelbewerb die Silbermedaille, Teamkollege Adrian Pertl war Vierter. Alexander Schmid sicherte sich unterdessen in Méribel die erste Medaille für Deutschland bei dieser WM - diese glänzte in Gold. Im kleinen Finale hat Pertl um 0,19 Sekunden gegenüber dem norwegischen Bronze-Gewinner, Hirscher-Star, Timon Haugan das Nachsehen.

Raschner nahm die Auftakt-Hürde Mattias Rönngren aus Schweden leicht, im Viertelfinale setzte er sich gegen das norwegische Supertalent Alexander Steen Olsen durch. Pertl gewann zunächst das Duell mit US-Athlet River Radamus und eliminierte dann den Italiener Luca de Aliprandini. Somit war das ÖSV-interne Rendezvous im Halbfinale perfekt, dort ließ der Tiroler dem Kärntner Pertl trotz eines Fehlers in seinem zweiten Lauf auf dem blauen Kurs keine Chance.

Er hatte seinerseits im Finale gegen Schmid klar das Nachsehen. Für Österreich war es die sechste Medaille bei den Weltmeisterschaften und die dritte in Silber.