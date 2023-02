Liensberger hofft heute auf RTL-Sensation

Nach der Pleite in der Parallel-Quali nimmt Katharina Liensberger neuen Anlauf.

„Positiv denken und den Fokus auf das nächste Rennen richten.“ Mit diesem Mindset startet die Doppel-Weltmeisterin von 2021 (Paralell, Slalom) in die Vorbereitung auf den RTL (ab 9.45 Uhr bzw. 13.30 Uhr im Sport24-Liveticker). Immer an ihrer Seite: Mathias Berthold, der bei der WM mehr als nur Mental­coach sein soll. Wobei es zuerst einmal darum ging, die Enttäuschung über das Quali-Aus im Parallelbewerb zu verarbeiten. „Katharina versucht immer das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen“, so Berthold.

Das „Gute“ am vorzeitigen Parallel-Out: Gestern konnte sich Liensberger voll auf den Riesentorlauf-Countdown konzentrieren. „Katharina hat das Skifahren nicht verlernt“, versucht auch ÖSV-Damenchef Thomas Trinker gute Stimmung zu machen. Außerdem sei der Erwartungsdruck im RTL am niedrigsten.

Bei der WM in Cortina 2021 hatte Liensberger mit RTL-Bronze überrascht. Und nach dem Fehlstart in diese Saison Ende November mit Platz 5 in Killington für einen kurzen RTL-Lichtblick gesorgt. Ihre stärkere Disziplin ist der Slalom. Da startet Liensi am Samstag zur Titelverteidigung (die allerdings angesichts hartnäckiger Formkrise eine Megasensation wäre).

Scheib: »Jetzt sind Medaillen das Ziel«

Vor dem heutigen RTL will auch ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl Druck von den Läuferinnen nehmen: „Machen wir uns nichts vor: Der Riesentorlauf ist unsere schwächste Disziplin.“ Aber wer weiß: Ricarda Haaser war am Semmering Achte, Kombi-Bronzemedaille gab zusätzlich Selbstvertrauen.

Julia Scheib fühlt sich nach vier Operationen endlich voll fit. Die Steirerin fuhr mit den Weltcupplätzen 13, 12 und 11 ins WM-Team und träumt von der Überraschung: „Jetzt sind Medaillen das Ziel, ganz klar.“