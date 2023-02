Mit Gold-Nuller heimwärts: ÖSV trauert verpassten Chance nach

Gold-Fluch geht weiter! Schwarz holt RTL-Bronze Unser Ski-Team muss bei der WM in Courchevel/Meribel weiter auf die erste Gold-Medaille warten. ÖSV-Star Marco Schwarz gibt eine überlegene Halbzeitführung im RTL aus der Hand und fährt am Ende auf Platz 3. Marco Odermatt (SUI) kürt sich in Frankreich zum zweiten Mal zum Weltmeister.