Paukenschlag: Shiffrin trennt sich während der Ski-WM von Cheftrainer

Mikaela Shiffrin sorgt für eine waschechte Überraschung: Während der laufenden Ski-WM gibt sie die Trennung von ihrem bisherigen Chefcoach Mike Day bekannt.

Ob da mehr dahinter steckt? Ausgerechnet mitten in der alpinen Ski-WM in Frankreich baut US-Superstar Mikaela Shiffrin ihr Trainerteam um. "Nach sieben Saisonen mit Mike Day habe ich entschieden, für die nächste Phase meiner Karriere eine neue Richtung mit einer neuen Führung innerhalb meines Teams einzuschlagen", ließ die US-Amerikanerin am Dienstagabend über ihre PR-Betreuerin mitteilten. Der US-Ski- und Snowboard-Verband verlautbarte, dass Day nicht mehr für die Organisation arbeite.

Vor allem der Zeitpunkt sorgt für Aufsehen. Die Trennung erfolgt nicht nur während des Turniers, sondern nur einen Tag vor Shiffrins wichtigstem Bewerb. Im Riesentorlauf am Donnerstag gilt sie als Gold-Favoritin, ebenso wie im Slalom am Samstag. Die 27-Jährige hatte sich zuletzt in Orcières-Merlette auf die WM-Rennen vorbereitet, wo sie wegen ihr angeblich angebotener Helikopter-Flüge von ihrem Hotel in den Fokus von Umweltorganisationen geriert. Sie legte die Wege mit dem Auto zurück.

Day war zwar offiziell Shiffrins Cheftrainer, doch es gilt als offenes Geheimnis, dass eigentlich ihre Mutter Eileen im Hintergrund die Fäden zieht. Vor allem seit dem Tod von Shiffrins Vater vor drei Jahren begleitet sie ihre Tochter regelmäßig zu den Rennen und übernimmt auch Coaching-Aufgaben.

Wie Shiffrins neues Trainerteam konkret aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Der Steirer Mark Mitter gehört seit Beginn dieser Saison ebenfalls zu ihrem Trainerstab.