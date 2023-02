Raphael Haaser sorgt für weiteren Familien-Zuwachs

"Der Skisport schreibt schöne Märchen, das ist eines davon", sagt ÖSV-Rennsportleiter Marko Pfeifer nach dem Bronzemedaillen-Erfolg für Raphael Haaser, der einen Tag nach Schwester Ricarda das zweite Edelmetall für die Familie Haaser erobert.

Was für eine WM-Premiere für Raphael Haaser! Der 25-jährige Tiroler darf sich wie Schwester Ricarda Haaser am Vortag über Bronze in der Alpinen Kombination freuen. Neben Sieger Alexis Pinturault und Teamkollege Marco Schwarz strahlt Haaser vom Podest in Courchevel. Bereits nach dem Super-G im ersten Durchgang waren die Hoffnungen für Edelmetall groß. Lediglich 14 Hundertstel fehlten auf den späteren Weltmeister Pinturault.

Der zweite Lauf im Slalom bedeutete zwar lediglich die sechstbeste Zeit, diese reichte aber letztztendlich mit 44 Hundertstel Rückstand für die erste Bronzene für Haaser - und die zweite für die Familie Haaser.

Vater Rene Haaser zeigte sich bereits gestern überglücklich über die erste Medaille für die Familie Haaser: "Das ist der schönste Moment. Heute eine Medaille zu holen, ist wunderschön. Nach diesen drei Jahren, was Ricarda nach Verletzungen und Bandscheibenvorfällen erlebt hat, ist für mich das Schönste, was es gibt", verriet er nach dem ersten Erfolg. Auch bei Ricarda ist die Freude groß: "Ich bin keine mit großen Emotionen, aber ich bin richtig glücklich gerade."

Damit ist das Familienglück bei der Familie Haaser perfekt.

Steckbrief von Raphael Haaser



Geboren: 17. September 1997 in Innsbruck

Wohnort: Maurach

Verein: SV Achensee

Größte Erfolge:



Olympia:

7. Kombination und 11. Riesentorlauf Peking 2022

WM:

- Bronze Kombination Courchevel 2023

Weltcup:

- 2. Super-G Bormio 2021

- 4. Super-G Saalbach-Hinterglemm 2021

- 6. Super-G Beaver Creek 2022

Junioren-WM:



- Silber Super-G Aare 2017

- Bronze Abfahrt 2017 Aare, Kombination 2018 Davos

Europacup: 4 Siege