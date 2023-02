Speed-Woche verspricht Traumwetter

Die gesamte erste Woche der Ski-WM in Méribel/Courchevel dürfte recht sonnig verlaufen. Laut einer Prognose von GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) können in der Nacht auf Montag noch dichte Wolken durchziehen, sie bringen aber höchstens ein paar Schneeflocken.

Tagsüber lockert es am Montag schnell wieder auf. Speziell Montag und Dienstag kann es noch zeitweise windig sein, besonders in den oberen Teilen der Strecken. Die Temperaturen liegen im Tal in den nächsten Tagen in der Früh zwischen -5 und -10 Grad oder noch etwas tiefer, am Nachmittag bei 0 Grad oder knapp darunter.

In 2.000 Meter Höhe hat es am Montag um die -5 Grad, von Dienstag bis Freitag bei -9 Grad. Am Wochenende dürfte es dann ein paar Grad milder werden, vor allem in der Höhe.