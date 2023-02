Uns droht die schlechteste WM seit 35 Jahren

Die 47. Alpin-Weltmeisterschaften in Zahlen Am Montag beginnen die 47. Alpine Ski-Weltmeisterschaften. In Courchevel und Méribel geht es vom 6. bis 19. Februar 2023 in zwölf Rennen um 36 Medaillenentscheidungen. Das ist die kommende Ski-WM in Zahlen.