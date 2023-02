Unsere heiße Eisen jagen Speed-Sensation

Die ÖSV-Damen wollen am Samstag an allen Favoriten vorbeiziehen.

Der Bringschuld sind die ÖSV-Damen bereits davon gerast. Doppel-Bronze (Kombi & Super-G) nach zwei von sechs Entscheidungen übertraf die Erwartungen. Bei der Abfahrt am Samstag (ab 11 Uhr im Sport24-Liveticker) jagen unsere Speed-Damen Cornelia Hütter, Mirjam Pucher, Nina Ortlieb und Stephanie Venier nun nach dem nächsten Stockerl-Platz.

Stephanie Venier düst Richtung Gold-Medaille

„Ich glaube, dass wir die Abfahrt gut im Griff haben und deshalb dürfen wir uns auch für die Abfahrt etwas erwarten“, zeigt sich Damen-Cheftrainer Thomas Trinker zuversichtlich. Nach Stephanie Veniers Kampfansage beim Donnerstag-Training auch kein Wunder. Raste die Tirolerin doch vor ihrer Teamkollegin Mirjam Pucher und Italiens Speed-Queen Sofia Goggia als erste durch das Ziel. „Ich fühle mich auf der Strecke sehr wohl“, sagte die 29-Jährige. Vor sechs Jahren in St.Moritz durfte sich Venier in der Abfahrt bereits über eine Silbermedaille freuen.

In Meribél wird sie außer der Abfahrt kein Rennen bestreiten. Was nur noch mehr Motivation bedeutet. Heute wird 85 Meter weiter höher gestartet und unsere Bronze-Gewinnerin Cornelia Hütter wird neben Venier, auf der „Roc de Fer“ erneut zu den „heißen Eisen“ zählen. Neben Hütter und Venier gehen auch Mirjam Pucher und Nina Ortlieb für Österreich an den Start. Die Olympia-Silbermedaillien-Gewinnerin Pucher (Peking) landete beim Super-G am Mittwoch auf Platz 19. Jetzt ist die Salzburgerin auf Wiedergutmachung aus. WM-Debütantin Nina Ortlieb jubelte bereits vor zwei Monaten als Zweite in Lake Louise. Heute will die WM-Debütantin überraschen.

Goggia & Sutter sind heiße Goldfavoriten

Als Siegerin von vier Saisonabfahrten zählt Soffia Goggia (ITA) neben der Titelverteidigerin Corinne Sutter zu den großen Goldfavoriten. Dass die ÖSV-Damen aber an allen vorbeiziehen können, haben sie diese WM bereits bewiesen.