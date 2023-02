Wie diese WM doch ein Erfolg für das ÖSV-Team wird

oe24-Insider spricht in seiner Kolumne über Österreichs Chancen auf eine erfolgreiche Ski-WM

Die Vorzeichen waren schon besser: Von 165 möglichen Podestplätzen in der bisherigen WM-Saison gingen nur 17 an Österreich. In 55 Rennen hat lediglich Vincent Kriechmayr Siege eingefahren, dafür immerhin drei. Wobei zwei der 12 Herren-Podestplätze auf das Konto des im Dezember zurückgetretenen Matthias Mayer gingen. Dass unser Triple-Olympiasieger inzwischen mit einem Comeback liebäugelt, lässt uns schon mal für die Heim-WM in Saalbach 2025 hoffen.

Die ÖSV-Damen, magere fünf Mal unter den Top 3, kommen überhaupt ohne Siegnach Frankreich. Ausgerechnet Katharina Liensberger, Titelverteidigerin im Slalom und im Parallelbewerb, macht zurzeit die größte Krise ihrer Karriere durch.

Hinter den Kulissen wurde gestritten, gekittet und umgemodelt, um noch zu retten, was zu retten ist (z. B. indem man Liensbergers glücklosen Privatcoach ziehen ließ). Trotzdem kann diese WM ein Erfolg werden: Weil wir in 12 Bewerben realistische Medaillenchancen haben. Dazu sollten wir allerdings einen „Lauf“ bekommen. Spätestens am Herren-Super-G-Dienstag wäre eine Medaille Pflicht.