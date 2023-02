WM-Bilanz: Note 1 für das Wetter

ORF-Kamerapilot Joachim Puchner (35) blickt auf seine zwei WM-Wochen zurück

Geht es ihnen so wie mir? Zwei Wochen lang bin ich jeden Tag mit demselben Gedanken aufgewacht: Welchen WM-Bewerb haben wir heute bzw.: Ist nur Training? Bevor wir wieder zum normalen Weltcup-Alltag übergehen, will ich noch einmal Bilanz ziehen und so etwas wie ein Zeugnis erstellen.

Römischer Einser für Wetter in Frankreich

Das Wetter, darüber werden sich alle, die bei dieser WM vor Ort waren, und wohl auch die Fans vor den TV-Schirmen einig sein, war nicht mehr zu toppen. Dafür gibt’s von mir einen römischen Einser. Zwei Wochen lang haben wir keine einzige Wolke gesehen, die Sonnenschutz-Creme hatte ich genauso wie die Ski ­immer bei mir.

Stark schlugen sich die programmierten Stars der WM: Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt zerbrachen auch unter Gold-Druck nicht. Nicht ganz so toll fallen leider die Noten für das blechgebeutelte ÖSV-Team aus, wobei Marco Schwarz auch ohne Gold „1“ bekommt. Abschließend noch ein Wort zur Stimmung: Begeisterung war zu spüren, aber es gibt Luft nach oben. Ich freue mich schon auf die Heim-WM 2025 in Saalbach, über volle Tribünen und Ski-Euphorie, wie wir sie in Schladming 2013 hatten. Wenn dann noch das eine oder andere Gold für uns dazukommt, sollte einem Vorzugs-Zeugnis nichts im Weg stehen.

Schwarz hätte sich Gold verdient

© GEPA ×

In seiner Seele noch immer Technik-Spezialist, stellte sich Marco Schwarz dem vollen Programm inklusive Speed – und lieferte ab: Kombi-Silber zum Auftakt, Platz 6 im Super-G. In der Abfahrt als Vierter an Bronze vorbei, im RTL auf Goldkurs und nach Fehlern noch Bronze gerettet und im Slalom Sechster und bester Österreicher. Auch ohne Gold, das er sich verdient hätte, kriegt „Blacky“ von mir einen Einser!

Shiffrin & Co. hielten Gold-Versprechen

© GEPA ×

Schon vor der WM waren sie im Fokus gestanden: Die Top-Stars Mikaela Shiffrin, Marco Odermatt – und „Hausherr“ Alexis Pinturault. Sie hielten dem Druck stand und holten „ihr“ Gold. Genauso wie Henrik Kristoffersen für den neuen Hirscher-Ski. Auf der anderen Seite wurden durch Jasmine Fury (Abfahrt), James Crawford (Super-G) sowie Laurence St-Germain und AJ Ginnis (Slalom) wunderschöne Sensations-Storys geschrieben.

WM-Märchen für Familie Haaser

© GEPA ×

Ein Geschwisterpaar, das bei der gleichen WM die gleiche Medaille in der gleichen Disziplin gewinnt, hat was. Dieses Doppel-Bronze in der Kombination hatten wohl die wenigsten auf der Rechnung. Während uns Ricarda und Raphael mit den Medaillen im ersten WM-Bewerb viel Druck nahmen, brachte Dominik Raschner im Parallelrennen mit der Silbermedaille exakt das, was die Trainer von ihm erwartet hatten.

Kriechmayr & Co. hatten es schwer

© GEPA ×

Keine Herren-Medaille in der Abfahrt und im Super-G – ergibt einen Dreier. Weil ich in die Benotung einfließen lasse, wie schwer es unsere gebeutelte Speed-Truppe im WM-Vorfeld hatte. Mathias Mayer, unser Bester, in Frühpension, Max Franz verletzt, Vinc Kriechmayr nicht in Topform. Mit etwas mehr Hundertstelglück hätte uns „Blacky“ Schwarz in der Abfahrt rausgerissen bzw. Raphael Haaser im Super-G.

Speed-Girls sind ein Versprechen

© APA ×

Bei den schnellen Damen kann ich als Bruder von Mirjam Puchner natürlich nicht objektiv sein. Die Rennen in Méribel waren ein Ritt auf der Rasierklinge, umso erfreulicher waren die Silbermedaille von Nina Ortlieb in der Abfahrt und Super-G-Bronze durch Cornelia Hütter. Beide sind ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man nie aufgeben soll und dass sich konsequente Arbeit lohnt. Da kommt in Zukunft noch mehr!

Viel Arbeit für Berthold und Liensi

© GEPA ×

Für unsere Technik-Damen gibt’s leider einen Vierer. Da steht den ÖSV-Betreuern viel Arbeit bevor. Ich bin gespannt, wie sich das „Projekt Liensberger-Berthold“ entwickelt. Dass auch ein Top-Mann wie Mathias Berthold es nicht geschafft hat, Katharina Liensberber in wenigen Tagen aus dem Tief zu holen, war zu erwarten. Jetzt hoffe ich, dass man beim gesamten Team langfristig denkt und an den wichtigen Schrauben dreht.

Manuel Feller verspielte Happy End

© APA ×

Manuel Feller hatte es unter den Skiern, für DAS Happy End aus rot-weiß-roter Sicht zu sorgen! Am Schluss reichte es leider nicht. Fieber in der Vorwoche und ein Sturz beim Einfahren waren dann vielleicht doch zu viel. Auf der anderen Seite freu ich mich mit AJ Ginnis und dessen turbulenter Sensations-Story zwischen Griechenland, Österreich und den USA mit sechs Knie-Operationen und Fast-Karriere-Ende. Das hätte fast Hollywood-Potenzial!