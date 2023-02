Dieses Gold ist mit nichts zu vergleichen

Kriechmayrs These nach erstem Weltcup-Sieg: ''Bier schneller als Wein'' Vincent Kriechmayr hat am Donnerstag den Durst nach einem österreichischen Gröden-Abfahrtssieg gestillt. Der Ski-Weltmeister in beiden Speed-Disziplinen gewann mit einer Fahrt "ziemlich am Limit", vor dem Schweizer Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt und seinem Teamkollegen Matthias Mayer